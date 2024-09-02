В Северном Измайлово открыли движение по обновленной схеме: жители получили удобный проезд к своим домам

Жители девяти домов оказались отрезаны от удобного подъезда

Проблемы начались после того, как Институт физической культуры установил забор вокруг своей территории. Из-за особенностей дорожного движения жителям приходилось делать крюк более чем в пять километров, чтобы попасть домой.

Тогда по инициативе Петра Потапова и активных граждан было принято решение изменить схему движения. Были проведены работы по нанесению разметки, а сегодня, 2 сентября, окончательно отрегулирована работа светофора и пропускная способность перекрестка. Благодаря этому жители получили возможность добираться до своих домов быстро и комфортно.

Ранее стало известно, что Петр Потапов будет добиваться увековечения имен моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне. Отметим, что за три военных года школу юнг окончили более четырех тысяч выпускников, треть из которых погибла на войне. В Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь жители района Северное Измайлово хотят возле него установить доски с именами героев.

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