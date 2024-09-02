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Мишустин посетил новый инженерно-технический лицей в Лобне

22:17
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Там смогут получать знания более двух тысяч ребят с 1 по 11 класс

Глава кабмина Михаил Мишустин провел День знаний в подмосковной Лобне. Там в понедельник открылся инженерно-технический лицей "Авиатика", где смогут получать знания более двух тысяч ребят с 1 по 11 класс.

В здании - IТ-зона, медиацентр, современные лаборатории и четыре спортзала. В программе - углубленное изучение программирования, математики и физики. В лицее создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате "школа - ВУЗ - предприятие" обеспечивать специалистами авиационную отрасль страны.

Премьер-министр осмотрел учебное заведение, зашел к 9-классниками на урок физики и пообщался со школьниками в библиотечном центре.

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