ВСУ не хватает резервов

О том, что Турция - один из старейших членов НАТО - подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Официально никто эту информацию не подтверждал, однако Анкара не скрывает своего интереса к альянсу, изначально созданного Россией, Бразилией, Индией и Китаем. Западные журналисты уверяют, что вступление Турции в БРИКС обсудят на саммите в Казани уже в октябре.

"Администрация Эрдогана считает, что геополитический гравитационный центр уходит от развитых стран. Республика намерена развивать отношения со всем многополярным миром, выполняя при этом обязательства члена НАТО. Заявка на вступление была подана несколько месяцев назад из-за разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз". На решение также повлияли разногласия Турции с другими членами НАТО", - говорится в материале.

Сегодня объединение уже называется БРИКС Плюс. Присоединились Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. В совокупности - это почти половина населения планеты и более трети мирового ВВП.

В Москве заявили, что на саммит в Казань приглашены лидеры 36 государств, 18 из них уже подтвердили свое участие. Вступить в альянс хотят более 30 стран, среди них Азербайджан, Вьетнам и Пакистан. Очевидно, что подобное не нравится Вашингтону, который навязывает миру свои правила. Стало известно, что США захватили самолет президента Венесуэлы. Воздушное судно находилось в Доминиканской республике и было арестовано из-за нарушения санкционного режима. Подобный поступок - неслыханное для международных отношений событие, но Соединенным Штатам, видимо, можно. И не только это.

"Суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. И тоже весьма показательная история повторяется, ведь сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Отличилась британская газета Independent. На несколько полос она опубликовала репортаж своего журналиста из Курской области. Мало того, что корреспондент издания пересек границу России незаконно. В заголовке, который сейчас отредактирован, было написано от имени автора: "Мечта сбывается: въехать на украинском танке в Россию".

Журналиста зовут Аскольд Крушельницкий, себя он называет потомком украинских беженцев. А в одном из интервью, как и нацист Гунька, которому рукоплескал канадский парламент, похвастался обстоятельствами, из-за которых его отец укрылся в Британии: "Мой отец служил в украинско-немецкой дивизии "Галичина". Или "Галиция". Он носил немецкую форму, он пошел воевать против Советского Союза".

Поддержать киевский режим приехал и премьер-министр Нидерландов. Его отвезли в подземный лицей в Запорожье. И Зеленский, и Дик Схоф, сменивший на посту Марка Рютте, решили использовать детей ради того, чтобы в очередной раз заявить - Украина должна продолжать войну. При этом киевский режим уже готовит союзников к новым поражениям в Донбассе, где ВСУ не хватает резервов. Вот что заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко: "Никакой катастрофы, если будет потерян Покровск, не случится, это 100 процентов. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь поражение. На этом этапе это самое важное. Сейчас нам нужно остановить этот каток".

Обрывая все возможные исторические связи с Россией, украинский национальный банк намерен отказаться от использования копеек. Копейки заменят на "шаги", теперь они будут беречь гривну. Украина набирает долги в долларах и евро, сама оставаясь разменной монетой.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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