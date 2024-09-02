Застрявший на МКС Boeing Starliner неожиданно зазвучал

Из динамиков доносятся громкие лязгающие шумы

Повторяющиеся звуки, напоминающие биение сердца, раздаются с американского космического Корабля Boeing Starliner, застрявшего на МКС. Издание Ars Technica опубликовала перехват переговоров между членом экипажа судна астронавтом NASA Бутчем Уилмором и ЦУПом в Хьюстоне: "Хьюстон на связи - У меня вопрос о "Старлайнере". Из динамика доносится странный шум. Я не знаю, что его издает".

Далее астронавт задает ЦУПу вопрос, вероятно, волнующий сейчас всю команду Международной космической станции: есть ли в "Старлайнере" какие-либо характерные для такой ситуации неполадки? Или же проблема извне?

"Да, Бутч. Какая-то пульсация. Шум, похожий на звук гидролокатора. Я дам вам послушать еще раз, почешите затылки и посмотрите, сможете ли вы понять, что происходит. - Отличная запись. Спасибо, Буч! Я передам её команде, и мы постараемся разобраться. Но, Буч, нам надо убедиться, что этот звук действительно идет от "Старлайнера" и мы не имеем дела с чем-то другим. - Хорошо, конец связи. Свяжитесь с нами, если разберетесь".

Неудачи преследуют новинку космической индустрии с момента запуска, который, к слову, тоже не раз откладывали из-за технических неурядиц. В свой первый пилотируемый полет "Боинг" отправился еще в июне с двумя опытными астронавтами на борту. На МКС 61-летний Бутч Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс должны были пробыть около недели. Однако миссия затянулась. В ходе полета и стыковки с МКС в двигателе корабля обнаружили около пяти различных протечек, из строя также вышли пять из 28 двигателей. По соображениям безопасности астронавтов решили вернуть на землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX - главных конкурентов "Боинга". Но он прибудет на МКС лишь в феврале 2025 года.

"Пусть они задержатся еще на какое-то время, чем идти на те риски, когда выявляются все новые и новые явления и требуется их объяснить. Я думаю, что это все-таки относится к пневмогидравлике. Потому что все, что было до сих пор, это все из этой категории. И эти неприятности с двигателем и с утечками", - отметил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук.

Выдержав паузу, в NASA дали объяснение. По словам представителя агентства Шерил Уорнер, причиной необычных звуков с корабля могут быть особенности работы аудиосистемы в бортовом динамике, а вовсе не поломки. Капсулу Starliner без экипажа, как и планировалось, попытаются отстыковать от станции и вывести с орбиты на автопилоте уже 6 сентября.

В комментариях под аудиозаписью пользователи Сети шутят, что это сам корабль подает сигнал SOS, желая вывести на чистую воду своих создателей. Космический аппарат, по контракту с NASA, был построен компанией, у которой, как известно, и без космоса с самолетами проблем хватает. На разработку очередного своего детища корпорация потратила более 4 миллиардов долларов налогоплательщиков. И если судно все-таки удастся вернуть на Землю, выяснять причины странных звуков будут уже не в НАСА, а в ФБР. А потому списать злополучный корабль как космический мусор, по мнению экспертов, было бы куда выгоднее.

Татьяна Сидорова,"ТВ Центр"

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