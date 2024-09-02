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Стало известно, когда в России заблокируют YouTube

20:06
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Речь идет о неделях до полного отключения

YouTube могут заблокировать в России через 3-5 месяцев, заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он рассказал, что сейчас власти тестируют реакцию россиян на блокировку. При этом Клименко считает, что Роскомнадзору по силам заблокировать видеохостинг, а также сервисы VPN, потому что РКН "расставили оборудование по всем провайдерам".

Он не стал скрывать, что сложно одновременно заблокировать и YouTube и сервисы VPN. По его оценке, операторам придется доплачивать несколько миллиардов в месяц за пропуск международного трафика, который мог бы обеспечивать работоспособность обхода блокировок. После остановки работы YouTube Роскомнадзор заблокирует множество частных VPN-сервисов, считает Клименко в беседе с "Аргументами и фактами".

К слову, на днях в России были зарегистрированы технические проблемы в работе ряда интернет-сервисов в России. В Роскомнадзоре объяснили, что они были вызваны DDoS-атакой на российских операторов связи.

А в июне был зафиксирован глобальный технический сбой, парализовавший работу аэропортов, финансовых учреждений, магазинов и больниц во многих странах мира. Причиной сбоя эксперты назвали "драйвер плохого качества, который валит операционную систему Windows".

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