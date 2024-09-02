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Харламов оставил Ковальчук и воссоединился с Асмус

20:38
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

У юмориста уважительная причина

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Настя пошла в пятый класс. Наследница артистов начала учиться в средней школе. Проводить девочку в новую жизнь пришли любящие родители. Об этом стало известно благодаря официальной страничке Кристины Асмус в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Актриса опубликовала несколько фотографий знаменательного события. На одном снимке Кристина, Гарик и Настя запечатлены втроем.

"Пятый класс!!! Как быстро растут... свои дети! Гордимся тобой, наша суперская девчонка!! В добрый путь и выдержки всем причастным!" - подписала кадры Кристина.

В комментариях многочисленные подписчики осыпали Настю добрыми пожеланиями и похвалили ее родителей за терпимость и умение нати общий язык после развода.

Отметим, что получилось это у Асмус и Харламова не сразу. Более того, интернет-пользователи испугались, что отношения бывших супругов могут испортиться после того, как Гарик снова женился. На сей раз его избранницей стала актриса Катерина Ковальчук. Фанаты уверены, что ради того, чтобы проводить дочку в среднюю школу, Харламов временно оставил жену и воссоединился с Асмус.

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