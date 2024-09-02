Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Всего были отмечены более 40 человек

Среди награжденных — пожарные, летчики, спасатели, учителя, работники здравоохранения и деятели культуры.

Кроме того за смелые и решительные действия, проявленные во время теракта в "Крокус Сити Холле", награждены 12 человек. Медали "За спасение погибавших" вручили московским школьникам, которые в тот день подрабатывали в гардеробе "Крокуса" и помогали выводить зрителей на улицу.

Также премии города в области литературы и искусства получили 12 выдающихся мастеров. Всех награжденных объединяет любовь к своему делу и нашему городу, отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы открыл после комплексной реконструкции учебный корпус школы 1514 на юго-западе столицы. Он вошел в пилотный проект программы "Моя школа", и здесь все преобразилось - стало больше света, появилось многофункциональное пространство для лекций, выставок и общих мероприятий. Вся мебель трансформируется под любые задачи, а классы наполнены самыми современными технологиями.

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