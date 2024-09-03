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Камкин: Шольц сделал все, чтобы разрушить собственную партию

08:36
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Эксперт оценил итоги выборов в Германии

Чего хотят избиратели, поддержавшие правую "Альтернативу"? Грозит ли СДПГ - партии со 150-летней историей - уход на вторые роли? И как повлияет исход выборов в восточных землях на настроения избирателей в западной части страны?

Итоги выборов в Германии Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Шольц сделал все, чтобы разрушить собственную партию. Потому что его позиция вассала в отношении США оттолкнула от социал-демократов не только колеблющихся избирателей, но и тех, кто поколениями голосовал за эту партию Германии", – отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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