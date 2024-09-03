В норвежских водах умер российский кит - "шпион" Хвалдимир

Его миссию всерьёз обсуждала скандинавская пресса

Прощай, русский шпион!.. Русских агентов, как известно, можно найти в любом уголке мира. Главное, верить, что они где-то рядом, ведут свою подрывную деятельность. Русский шпион – не обязательно человек. Так, в Норвегии сообщили о смерти русского кита-белухи. Подозревали в шпионской деятельности.

"Хвал" – по-норвежски кит. Ну а Владимир – самое известное русское имя нового времени. Хвалдимира засекли с неким оборудованием на шее, на котором было выбито "Санкт-Петербург". Разведчик, ясное дело.

"Хвалдимир был обнаружен в норвежских водах в апреле 2019 года. Создавалось впечатление, что Хвалдимир прибыл в Норвегию, перейдя через российские воды, где, как предполагается, он содержался в неволе", - писали СМИ.

Миссию невольника-Хвалдимира всерьёз обсуждала скандинавская пресса. Явно, русские заслали с секретной миссией. Только в чём она состояла и какие секреты мог выведать Хвалдимир в водах, омывающих Норвегию, подходящих версий не нашлось. А сам Хвалдимир, понятно, информацией делиться не спешил.

Он уже попадал под винты рыбацких лодок, но выжил. Что произошло сейчас? В Норвегии пытаются найти ответ. История печальная, конечно. Не знаю, верил ли кто-то в Норвегии в шпионскую миссию кита Хвалдимира, но общая демонизация России и всего, что с ней связано, многих подталкивает к мысли, что этим русским доверять нельзя. Ни на суше, ни в открытом море.

Русский шпион? В действительности всё не так, как на самом деле.

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