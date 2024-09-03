Стало известно о новых подвигах российских военных

Российские бойцы проявили мужество

Информация о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО. Батальон под командованием подполковника Виталия Хугаева две недели держал оборону освобожденного от нацистов населенного пункта. В ходе ожесточенных боев военнослужащие продвигались вперёд, уничтожая живую силу и технику противника. Сам Виталий Хугаев находился на передовом рубеже и руководил действиями своих подчиненных. В результате контратака противника захлебнулась.

Начальник связи батальона, младший лейтенант Алексей Швыдов под непрекращающимся вражеским обстрелом установил ретранслятор для увеличения дальности применения наших БПЛА, а затем сумел восстановить поврежденный кабель питания. Это позволило оперативно обнаружить позиции артиллерии противника и нанести по ним мощный удар. Враг понёс серьёзные потери и отступил.

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