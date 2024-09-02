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В Ростовской области бушует сильный природный пожар

22:19
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Пламя охватило сразу несколько полей и тростниковые заросли

Теперь кадры из Ростовской области, где уже несколько часов бушует сильный природный пожар. Пламя охватило сразу несколько полей и тростниковые заросли в пойме реки Солоной.

Из-за огненного шквала оказался полностью отрезан путь в станицу Романовская. Пожар уже вплотную подошел к этому населённому пункту. Его жители спешно эвакуируются. Кроме того, пламя угрожает автозаправочной станции.

На месте работают спасатели и добровольцы. Тушение осложняют сильный ветер и пыльная буря, которая сегодня обрушилась на регион. Информация о пострадавших не поступала.

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