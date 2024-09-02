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С дочкой Охлобыстина случилось несчастье

21:26
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

О беде рассказал сам актер

Иван Охлобыстин известный отец-герой. С женой, актрисой Оксаной Арбузовой, он воспитал шестерых детей. У пары четверо дочерей и двое сыновей. Причем старшие наследницы - Анфиса и Евдокия - уже вышли замуж и сделали родителей бабушкой и дедушкой. Скоро выйдет замуж и третья дочь Варвара. Однако Охлобыстин и Арбузова могли вообще лишиться наследницы.

"Варя во младенчестве едва не умерла. Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло, а сами уснули — были выжатые, как лимон. Она плакала, плакала и сползла по подушке. Лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода", - приводит слова Охлобыстина StarHit.

К счастью, девочке удалось выжить, скоро на ее свадьбе будут гулять родственники и близкие друзья. Иван Охлобыстин не скрывает, что рад за дочь.

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