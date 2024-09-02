Богатырев рассказал, как воспитывает сына от Арнтгольц

Актер дал откровенное интервью

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц познакомились на съемках фильма "Наживка для ангела". О своих романтических отношениях пара предпочитала не говорить, однако в Сети упорно муссировались слухи на эту тему. В результате однажды Татьяна и Марк вышли в свет вместе, тем самым положив конец обсуждениям. В 2020 году влюбленные официально оформили отношения. А в конце зимы 2021 года Арнтгольц родила Богатыреву сына Данилу.

Марк старается проводить с наследником все свободное время. Актер читает Даниле сказки, проводит импровизированные игры.

"Занятий масса. Мы бросаем камушки, строим шалашик, катаемся на велосипеде, ходим кормить уток, ходим на аттракционы, читаем сказки. В детской комнате повесил баскетбольное кольцо - играем понемногу. Кроме того, Даня пошел на футбол, занимается гимнастикой. Думаю, это здорово", - рассказал актер.

Богатырев признался, что сын его учит и даже открывает "многие вещи".

"У меня никогда не было отца, а мне очень хотелось прожить детство именно с папой. И теперь благодаря Дане у меня, к счастью, есть такая возможность. Дети - большие учителя для взрослых, это известно давно", - признался Богатырев в интервью Teleprogramma.pro.

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