Илон Маск пригрозил правительству Бразилии

Предприниматель решился на отчаянный шаг

Илон Маск на своей официальной странице в соцсети X пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста государственных активов.

В другом посте американский предприниматель выразил мнение, что судья Федерального верховного суда республики Алешандри ди Морайс "заслуживает тюрьмы за свои преступления".

Напомним, Верховный суд Бразилии заблокировал деятельность соцсети X в стране. Кроме того, за использование платформы с VPN жителям Бразилии будет грозить штраф в размере девяти тысяч долларов.

Причиной стал отказ Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Также судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии.

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