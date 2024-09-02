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Илон Маск пригрозил правительству Бразилии

22:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Предприниматель решился на отчаянный шаг

Илон Маск на своей официальной странице в соцсети X пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста государственных активов. 

В другом посте американский предприниматель выразил мнение, что судья Федерального верховного суда республики Алешандри ди Морайс "заслуживает тюрьмы за свои преступления".

Напомним, Верховный суд Бразилии заблокировал деятельность соцсети X в стране. Кроме того, за использование платформы с VPN жителям Бразилии будет грозить штраф в размере девяти тысяч долларов. 

Причиной стал отказ Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Также судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии.

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