ВКС России уничтожили скопление сил ВСУ в Купянске

Пилоты использовали корректируемую авиационную бомбу

Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Купянске, где скопилась живая сила противника. Место сосредоточения боевиков было выявлено благодаря плановой работе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что украинские военные укрывались в одном из административных зданий на улице 1 мая. Координаты были переданы ВКС России, которые решили для эффективного поражения объекта использовать корректируемую авиабомбу.

По данным военного эксперта, здание и находившиеся в нем боевики были полностью уничтожены. В пункте временной дислокации ВСУ ликвидированы до 30 украинских военнослужащих, передает ТАСС.

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