Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей

Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки украинского беспилотника, скончалась в больнице. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказали в саратовском Министерстве здравоохранения.

Глава региона Роман Бусаргин пообещал в своем Telegram-канале, что региональные власти помогут семье скончавшейся женщины всем необходимым.

Мэр Саратова Лада Мокроусова, со своей стороны, также заверила, что городская администрация окажет родным умершей всю требующуюся помощь.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мы продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России и российских граждан.

Глава государства также отметил, что провокация ВСУ в Курской области была попыткой остановить наступление России в Донбасе, но сделать это не удалось — "таких темпов наступления в Донбассе давно не было".

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