Вашингтон утверждает, что он куплен в нарушение санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в понедельник, 2 сентября, на сообщения о том, что американские власти конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, если эта информация подтвердится, нельзя исключать, что "американские "мистер смиты" засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за "президента Венесуэлы".

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что расценивает арест самолета Мадуро как пиратство. Ведомство отметило, что Соединенные Штаты "используют свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками преступных действий", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал крайне важным, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и третьими сторонами. Необходимо, чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства, подчеркнул политик.

Между тем американский предприниматель Илон Маск, одним из активов которого является компания SpaceX, комментируя приостановку работы социальной сети X в Венесуэле по решению властей, пригрозил венесуэльскому президенту Николасу Мадуро космическим лазером: "Мы подпалим ему усы из космоса".

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