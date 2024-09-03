Зеленский решил в последний раз попытаться получить согласие на удары по России

На следующей неделе украинский лидер отправится в США

Владимир Зеленский использует последнюю попытку добиться от президента США Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием. Украинский лидер отправится с визитом в Соединенные Штаты.

Как пишет британский журнал Economist, Зеленскому представится последний шанс убедить Байдена до его ухода с должности президента сменить свой подход. Встреча состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

Авторы статьи отмечают, что киевские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по российской территории. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров на днях заявил CNN, что Киев надеется на снятие запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS против целей в России.

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