Захарова оценила ратификацию Киевом Римского статута МУС

Это беззаконие, возведенное в квадрат

Международный уголовный суд – так же, как и Украина – не имеет ничего общего с правом или справедливостью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ратификацию Киевом Римского статута МУС.

Ранее стало известно, что киевский режим ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. При этом украинские власти выдвинули условие семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда за военные преступления в отношении граждан Украины.

Как отметила Захарова, киевский режим таким образом желает вывести себя из-под ответственности, в то же время сохранив ее для других. Дипломат подчеркнула, что репутация как Украины, так и МУС хорошо известна – оба не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. Это тот случай, когда минус на минус не дает плюс - а возводит беззаконие в квадрат, приводит слова Захаровой РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram