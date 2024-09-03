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Захарова оценила ратификацию Киевом Римского статута МУС

08:52
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Это беззаконие, возведенное в квадрат

Международный уголовный суд – так же, как и Украина – не имеет ничего общего с правом или справедливостью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ратификацию Киевом Римского статута МУС.

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Украина ратифицировала Римский статут МУС

Ранее стало известно, что киевский режим ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. При этом украинские власти выдвинули условие семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда за военные преступления в отношении граждан Украины.

Как отметила Захарова, киевский режим таким образом желает вывести себя из-под ответственности, в то же время сохранив ее для других. Дипломат подчеркнула, что репутация как Украины, так и МУС хорошо известна – оба не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. Это тот случай, когда минус на минус не дает плюс - а возводит беззаконие в квадрат, приводит слова Захаровой РИА Новости.

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