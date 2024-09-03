Путина встретили в Монголии гимном России и монгольской конницей

Президент прибыл с официальным визитом

Гимн России прозвучал в монгольской столице Улан-Батор: на площади Сухэ-Батора во вторник, 3 сентября, началась торжественная церемония в честь визита президента России Владимира Путина.

Владимир Путин приехал на площадь, где его ожидал почетный караул и конница в национальных монгольских одеждах, в "Аурусе". Российского лидера встретил монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух, сообщает ТАСС.

Самолет российского лидера приземлился в Улан-Баторе накануне вечером. Этот визит приурочен к празднованию 85-й годовщины победы на Халкин-Голе, когда советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии.

Незадолго до прибытия Владимира Путина Монголия решила примкнуть к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд (МУС). Именно он в 2023 году выдал ордер на арест президента России. Однако в Кремле подчеркнули, что "у нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", поэтому "нет переживаний".

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