Смешно, когда F-16 на Украине сбивает система Patriot из США, отметил дипломат

Инструкторы из США не смогли как следует обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. На это указал во вторник, 3 сентября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российской дипмиссии, Антонов заявил, что "выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов".

Это означает, что "местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ". При этом в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы "заголосили", отметил дипломат.

Киевский режим долго выпрашивал у Запада истребители F-16, но когда они наконец прибыли на Украину, распорядиться им с толком не сумел. Первый такой самолет подбили сами украинцы: система Patriot не распознала цель. Предполагается, что поставившие эту американскую систему западные спонсоры не передали полагающиеся к ней коды системы "свой — чужой".

Тем временем Соединенные Штаты отказались отправлять на Украину специалистов для обслуживания истребителей F-16 из опасений за их безопасность. При этом Вашингтон надеется на помощь европейских стран.

Бывший военный летчик Ксавье Тительман рассказал, что Украина использует автомобильные дороги вместо авиабаз для приема поставленных странами Запада истребителей F-16. Для этого на некоторых украинских автодорогах демонтированы центральные разделители и отремонтирован асфальт.

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