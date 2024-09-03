ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов: США толком не смогли обучить пилотов ВСУ управлению F-16

09:16
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Смешно, когда F-16 на Украине сбивает система Patriot из США, отметил дипломат

Инструкторы из США не смогли как следует обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. На это указал во вторник, 3 сентября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Зеленский сменил командующего Воздушными силами ВСУ после потери F-16

Как отмечается в Telegram-канале российской дипмиссии, Антонов заявил, что "выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов".

Это означает, что "местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ". При этом в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы "заголосили", отметил дипломат.

Киевский режим долго выпрашивал у Запада истребители F-16, но когда они наконец прибыли на Украину, распорядиться им с толком не сумел. Первый такой самолет подбили сами украинцы: система Patriot не распознала цель. Предполагается, что поставившие эту американскую систему западные спонсоры не передали полагающиеся к ней коды системы "свой — чужой".

Тем временем Соединенные Штаты отказались отправлять на Украину специалистов для обслуживания истребителей F-16 из опасений за их безопасность. При этом Вашингтон надеется на помощь европейских стран.

Бывший военный летчик Ксавье Тительман рассказал, что Украина использует автомобильные дороги вместо авиабаз для приема поставленных странами Запада истребителей F-16. Для этого на некоторых украинских автодорогах демонтированы центральные разделители и отремонтирован асфальт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.