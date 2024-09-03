ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Запорожье

Боевики расположились в гостиничном комплексе "Гранд Палас"

Удар по пункту дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесли ВС России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как написал Рогов в Telegram, ликвидация пункта временной дислокации боевиков стала результатом прилета баллистики. Украинские военные и иностранные наемники располагались в гостиничном комплексе "Гранд Палас".

На место происшествия прибыло два десятка машин скорой помощи. По данным Рогова, большая часть экипажей выступала в роли статистов – спасать было некого. Он поблагодарил своих земляков, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают выявлять и ликвидировать скопления оккупантов на запорожской земле.

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