Путин и президент Монголии провели переговоры. Главное

Отношения стран развиваются по всем направлениям

Укрепление стратегического партнёрства, развитие торговых и гуманитарных связей. Сегодня основной день визита Владимира Путина в Монголию. Программа насыщенная. Главу нашего государства встретили масштабно и торжественно - с участием конной гвардии и военного оркестра. Утром прошли переговоры лидеров двух стран. Впереди - подписание целого ряда документов.

Площадь Сухэ Батора - главная в монгольской столице. К прибытию Владимира Путина здесь выстроился почетный конный и пеший караул. На фасаде Дворца правительства - огромные флаги двух стран. Кортеж президента России въезжает на площадь под звуки торжественного марша. Крепкие рукопожатия Путина и президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. И приветствие совсем юной монгольской школьницы - на русском.

Звучат гимны России и Монголии. Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух приветствуют военнослужащих поклоном. Представление делегаций и президенты направляются на переговоры.

"За последние годы наши взаимоотношения активизировались. Были осуществлены несколько визитов как на высшем, так и на высоком уровне. Мы очень рады тому, что вы приняли приглашение вновь посетить нашу страну. В этом году мы отмечаем несколько юбилеев, которые знаменуют этапы развития отношений между нашими странами", - заявил Ухнагийн Хурэлсух.

Как и пять лет назад, во время предыдущего визита Владимира Путина, в эти дни Россия и Монголия отмечают юбилей совместной победы на реке Халхин-Гол. 85 лет назад группировка под командованием маршала Жукова помогла защитить Монголию от японских интервентов, а Токио отказался от планов вступить в войну против СССР. Среди других памятных дат, о которых сегодня говорили президенты - 75-летие Улан-Баторской железной дороги - это тоже совместный проект двух стран. Как и строительство 50 лет назад города Эрденет при горно-обогатительном комбинате.

"Уважаемый господин Хурэлсух. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за приглашение. Действительно, стало доброй традицией, практически каждые пять лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории. Мне также приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе. И несмотря ни на какие сложности, в том числе те, о которых вы упомянули, все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений", - заявил Путин.

Серьезный спад действительно был - в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Но сейчас товарооборот уже превысил доковидный. За первые семь месяцев он уже выше, чем за весь прошлый год. Партнерство с Монголией является приоритетным направлением российской внешней политики в Азии. Между Москвой и Улан-Батором поддерживаются активные политические связи как на высшем уровне, так и на региональном. Среди лидеров сотрудничества - Бурятия, Тыва, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская область. Идет постоянное взаимодействие двух стран в рамках ШОС и БРИКС.

"Действительно, отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности, в сфере образования", - отметил Путин.

Владимир Путин делает запись в книге почетных гостей. "С радостью в очередной раз приезжают в Монголию, в гости к давним друзьям и добрым соседям". А переговоры в узком составе прошли в традиционной монгольской юрте, которая установлена прямо в здании Дворца правительства.

Также в планах российского президента встречи с председателем Великого народного хурала Монголии и премьер-министром. Также будут подписаны ряд двухсторонних документов в различных сферах. В частности, Российский фонд прямых инвестиций и монгольская компания, владеющая крупнейшим месторождением угля в стране договорились о строительства электростанции. На повестке дня и другие взаимовыгодные проекты.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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