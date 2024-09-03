Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

Запланированы 100 деловых мероприятий по семи направлениям

Более шести тысяч участников из десятков государств и контракты на триллионы рублей. Во Владивостоке сегодня начал работу Восточный экономический форум. Это одна из крупнейших международных площадок для бизнес-диалогов, создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества.

То, без чего просто невозможно представить себе Дальний Восток - амурские тигры, медведи, знаменитые маяки и бескрайние просторы. Всё от природных богатств до инвестиционного потенциала на одной площадке. Более 6000 участников из 76 стран мира.

"Здесь много иностранцев и для меня это явный показатель того, что Россия открыта к сотрудничеству. Это выгодно открывать что-то новое, а не придерживаться повестке, навязанной кем-то извне", - говорит Давид Октума, предприниматель (ЮАР).

100 деловых мероприятий по 7 направлениям. Молодые и перспективные делегаты из стран БРИКС, например, сегодня, обсуждает творческие инновации.

"Индия и Россия всегда были близкими друзьями и поддерживали друг друга. Совсем недавно наш премьер-министр посещал Москву. Владимир Путин тоже неоднократно бывал в Нью-Дели", - говорит Ария Джа, участница ВЭФа (Индия).

Самые представительные делегации на форум приехали из Малайзии, Вьетнама и, конечно, Китая. Переговоры и подписания контрактов - впереди. Сначала нужно всё осмотреть.

"Мир меняется и нам нужно реагировать на новые вызовы. Сегодняшний момент – особый! Нам нужно укреплять сотрудничество и дружбу между Россией и Китаем", - отметил Шивей Шан, представитель китайского комитета организации "Один пояс – один путь".

Мыслят тут действительно на перспективу. Главная тема форума задает долгосрочные тренды - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Промышленность, инновационные технологии, сельское хозяйство. Сферы разные. Подход - один!

"Мы ориентируемся на страны Дальнего Востока. Китай, Вьетнам и близкие к ним и арабские и остальные мусульманские страны. Я только что вернулся из Иордании и буквально 2 дня назад был там. И вот эта концепция Дальнего Востока и Арабский мир - она прекрасно работает и была недооценена в свое время. Сейчас всё нормально, мы перестроились, мы работаем. Мы уверенно смотрим в будущее", - отметил предприниматель Вадим Копта.

Ведь год за годом сумма подписанных на ВЭФе контрактов лишь растет. Важно заинтересовать потенциальных инвесторов, показав всё самое лучшее. В ход идут совсем уж необычные приемы. Например, модный сейчас k-pop... на бурятском языке. Ну где еще такое услышишь.

Камчатские крабы, магаданское золото – всё, чем сегодня живут 11 регионов этого федерального округа - на выставке "Улица Дальнего Востока". География, экспозиции, впрочем, куда шире! На улице +25. А внутри настоящего бедуинского шатра - живительная прохлада и традиционный кофе. Угощают арабские партнёры форума.

А ведь у Востока Ближнего и Востока Дальнего на самом деле много общего. Вот, например, местная гордость - сокол кречет. Особенно ценятся самки. Они, в отличие от самцов, не отвлекаются на всякие пустяки. Одна из самых благородных птиц. Символ света, победы и роскоши. Соколиная охота на Востоке традиционно была излюбленным развлечением знати. Сегодня подход принципиально иной. Важно сохранить редкие виды пернатых, занесенные в Красную книгу. А потому Восточный экономический форум стартует со "Дня сокола".

В нашей стране разведением этих птиц занимаются 7 специализированных центров из Камчатского края, Московской, Липецкой и Тульской областей. Работают в контакте с зарубежными партнерами. Здесь на форуме даже особый термин придумали - "Соколиная дипломатия".

"Государство Катар предпринимает постоянные усилия по сохранению окружающей среды, животного мира. Также мы постоянно сотрудничаем с другими странами Персидского залива и Арабского мира", - заявил Ахмад Аль Махмуд, заместитель министра окружающей среды и изменения климата Катара.

Впереди еще 3 дня плодотворной работы. Главным событием форума по традиции станет пленарное заседание с участием российского президента и высоких иностранных гостей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram