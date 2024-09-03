В России вспоминают годовщину теракта в Беслане

Это произошло 20 лет назад

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России. Дату, которая неразрывно связана с трагедией в Беслане. 20 лет назад маленький североосетинский город и всю страну потряс чудовищный захват школы. Террористы взяли в заложники свыше тысячи человек, большинство из них были детьми. Многие навсегда остались в памяти невинными жертвами бесчеловечного преступления без срока давности.

Дети, слёзы и боль. Смотреть на это шествие равнодушно невозможно. Бывшие заложники с портретами погибших одноклассников заходят в свою школу. На снимках совсем юные первоклашки, выпускники, учителя. С ясными глазами и ямочками на щеках, с несбывшимися мечтами и надеждами.

Эта рана никогда не заживёт. Ровно 20 лет назад, первого сентября 2004-го, боевики захватили школу № 1 во время торжественной линейки, согнали всех в спортзал и заминировали его. Сразу расстреляли десятерых, чтобы вызвать страх у более тысячи заложников. Террористы несколько суток не давали детям и взрослым ни грамма еды и ни капли воды. Потому и несут сейчас вместе со свечами бесконечные бутылки со спасительной влагой.

Боевики поначалу ничего не требовали. Затем начались мучительные переговоры. Требования встретиться с главами Ингушетии и Северной Осетии, детским доктором Рошалем. Второго сентября удалось освободить 26 заложников. А на третий день после захвата - взрывы, пожар, обрушение здания.

В Беслане в единственной в мире школе-памятнике появилась галерея портретов погибших. Их написал художник из Ульяновска. Не по чьей-либо просьбе или заказу - по велению души.

"Это как дань памяти. Показать, что они не одни - то есть родственники, которые потеряли своих родных и близких. И пострадали", - сказал он.

У Светланы в Беслане погибла 24-летняя племянница. Юная учительница срочно прилетела из Сочи, поскольку маленький сосед попросил отвести его на первое сентября в школу. Оттуда она уже не вышла. Отец девушки не смог перенести утрату.

Итальянский скульптор Ренцо Вальди едва сдерживает слёзы. Он автор "Крика Беслана". Скульптуры, в которой соединились боль и отчаяние ни в чем не повинных детей. Оригинал почти 20 лет стоит в Сан-Марино, а сейчас его копию он лично привёз в Беслан.

"Идея создания памятника родилась сразу после трагедии, когда появились эти жуткие сообщения. Как художник, я должен был создать эту скульптуру", - сказал Ренцо Ванди.

Памятные мероприятия сегодня проходят во многих городах страны. В самом крошечном многострадальном Беслане - выставки, презентация книг, круглые столы. Взрослые и там продолжают рыдать. А дети молча обнимают друг друга. Они всё знают и никогда не забудут. Главное, они вместе. Навсегда.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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