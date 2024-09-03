Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вали Шубиной из Мариуполя

Нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о четырёхлетней Вале Шубиной из Мариуполя. Девочка почти полгода борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. В любой момент у неё может случиться рецидив. Единственный шанс спасти жизнь Вали - провести срочную трансплантацию костного мозга. Но прежде необходимо тотальное облучение, а до и после пересадки потребуется сопроводительная терапия. Стоимость лечения - более трёх миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят всех неравнодушных помочь.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вали. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Четырехлетняя Валя всегда плачет перед процедурным кабинетом, она очень боится уколов. Даже если их нет в плане лечения. У девочки тяжелая форма острого лимфобластного лейкоза. После 6 блоков высокодозной химиотерапии ремиссия наступила, но в анализах все равно определяются онкологические молекулярные маркеры. Это значит, что вот-вот случится рецидив. Единственное, что еще может спасти Валю - срочная трансплантация костного мозга. Но сначала ребенку потребуется тотальное облучение. Девочка сейчас проходит подготовку к ней.

"Целью данной процедуры является уничтожение опухолевых клеток, по сути, во всем теле, в крови - везде, где только эти опухолевые клетки могут находиться, а также уничтожения клеток собственного костного мозга, чтобы он не мешал приживлению донорского костного мозга", - рассказал Алексей Михайлов, заведующий отделением лучевой терапии МИБС.

Это КТ-топометрия - разметка тела перед облучением, чтобы максимально обезопасить внутренние органы. Процедура безболезненная, но ребенок уже настолько измучен лечением, что даже ее проводят под наркозом.

Медлить нельзя - рецидив наступит неизбежно, и его девочка уже не переживет. Но и сама пересадка - огромный риск для ребёнка, организм слишком ослаблен. Поэтому, чтобы операция прошла успешно, Вале как можно скорее необходимо провести тотальное облучение, а до и после трансплантации потребуется мощная сопроводительная иммунотерапия.

"Если эти препараты Валя не получит в кратчайшие сроки, то пересадка может осложниться даже неприживлением трансплантата. Она может остаться без костного мозга какого-либо и это огромный риск инфекций очень серьезных, вплоть до сепсиса", - пояснила Кристина Борисенко, врач-гематолог клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой.

Стоимость облучения и необходимых лекарств огромная, больше трёх миллионов рублей. Семья родом из Мариуполя. Говорят, чудом выжили под бомбежками, грудную Валю с братом несколько лет прятали в подвале.

"Пережили страшное время… не было воды, холод, никаких коммуникаций, только спаслись, начали заново жить, отстраиваться. И тут опять у нас такое несчастье", - говорит Татьяна Шубина.

Валя заболела в апреле этого года и лишь сейчас врачам удалось стабилизировать ее состояние. Пересадку необходимо провести срочно, пока болезнь не вернулась.

"У нас нет времени ждать, трансплантация уже назначена на определенное число и эти деньги мы за такой короткий срок не соберем, нам негде, у нас нет источников. Я сейчас сижу на больничном с Валюшей, папа у нас будет донором", - говорит Татьяна Шубина.

Семья просто в отчаянии и обращается за помощью ко всем неравнодушным, для них это последняя надежда спасти дочь. "Я буду молить Бога… чтобы откликнулись … чтобы люди услышали нашу боль… и помогли нам… я очень прошу … я надеюсь, что это будет так… надо спасти нашего ребенка", - говорит Татьяна Шубина.

Валя обожает своего папу, а он души не чает в дочери. Изо всех сил старается не показывать свою боль. Но она всегда чувствует. Валины родители готовы на все - лишь бы не видеть этих горьких слез. Но, к сожалению, они бессильны перед такой страшной бедой. Все, что сейчас остается, это верить в чудо доброты и милосердия. В то, что помощь придет, и жизнь победит смерть. И их любимая Валечка останется с ними.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Валентины Шубиной, программа 2079

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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