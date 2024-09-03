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Лидер Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС

09:38
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Политики проводят переговоры в Улан-Баторе

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.
Путина встретили в Монголии гимном России и монгольской конницей

Как отметил российский лидер, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Путин выразил надежду на то, что Хурэлсух также будет участвовать в саммите БРИКС+. Монгольский политик подтвердил, что принимает приглашение.

Вслед за этим президент России предложил Ухнаагийн Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что процесс расширения и укрепления сотрудничества государств, входящих в БРИКС, постоянно продолжается. Российский лидер допустил создание в будущем парламентской структуры этого объединения.

К настоящему времени БРИКС объединяет почти половину населения Земли, на долю содружества приходится свыше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

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