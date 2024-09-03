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Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер на арест Путина

09:55
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Суд выдал ордер в 2023 году

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина, поскольку "монголы послали МУС". Такое заявление сделал во вторник, 3 сентября, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Политик напомнил в своем Telegram-канале, что власти Монголии отказались исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, послав "МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении".

Медведев также заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы того, что кто-то из безумцев попытается исполнить этот ордер, поскольку в таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" этой бумажки.

Ранее Минюст ФРГ заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что это было бы равносильно объявлению войны.

Тем временем Международная федерация по правам человека, финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса, обратилась в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на Дмитрия Медведева. Политик в ответ заявил, что очень приятно "получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве".

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