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Долина попросила МВД взять ее под госзащиту

09:56
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Певице угрожают убийством

Лариса Долина направила обращение главе УВД Центрального административного округа Москвы. 68-летняя певица просит взять ее под госзащиту: артистка утверждает, что ей стали приходить сообщения с угрозами убийством.  Угрожают также ее дочери и внучке.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, аккаунт, в которого приходят угрозы, подписан именем "Павел Куренков", а на аватарке - фото автомобиля Долиной. Отправитель требует, чтобы Долина немедленно освободила квартиру, которую ранее ее заставили продать телефонные мошенники. В связи с этим Долина просит выделить ей, ее внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану жилье и имущество.

Артистка стала жертвой мошенников в конце апреля. Они убедили певицу принять участие в "специальной операции по поимке преступников".  Долину убедили провести сделку по продаже квартиры – якобы, фиктивную. Вырученные 112 миллионов рублей артистка передала "оперативникам". Она поняла, что ее обманывают, только когда мошенники потребовали продать и дачу.

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