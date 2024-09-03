Долина попросила МВД взять ее под госзащиту

Певице угрожают убийством

Лариса Долина направила обращение главе УВД Центрального административного округа Москвы. 68-летняя певица просит взять ее под госзащиту: артистка утверждает, что ей стали приходить сообщения с угрозами убийством. Угрожают также ее дочери и внучке.

Как сообщает Telegram-канал Baza, аккаунт, в которого приходят угрозы, подписан именем "Павел Куренков", а на аватарке - фото автомобиля Долиной. Отправитель требует, чтобы Долина немедленно освободила квартиру, которую ранее ее заставили продать телефонные мошенники. В связи с этим Долина просит выделить ей, ее внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану жилье и имущество.

Артистка стала жертвой мошенников в конце апреля. Они убедили певицу принять участие в "специальной операции по поимке преступников". Долину убедили провести сделку по продаже квартиры – якобы, фиктивную. Вырученные 112 миллионов рублей артистка передала "оперативникам". Она поняла, что ее обманывают, только когда мошенники потребовали продать и дачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram