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Появились подробности еще об одном гражданстве братьев Дуровых

10:31
  • вторник
  • 03 сентября 2024

У создателя Telegram забрали в Париже все паспорта

Брат сооснователя Telegram Павла Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и сам руководитель компании. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал информированный источник.
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По словам собеседника РИА Новости, Николай Дуров также имеет гражданство карибского островного государства Сент-Китс и Невис. О местонахождении Николая в настоящее время ничего не сообщается, хотя и к нему у правоохранительных органов может быть интерес.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что "никаких переговоров с Кремлем у Дурова не было, а то, что он посещал Россию, он – гражданин России, он свободно передвигается".

Что касается выдачи Дурову французского паспорта, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что считает "правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам".

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