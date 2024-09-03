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Захарова указала на подлость Запада по отношению к народу Молдавии

10:42
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Речь идет о циничном воровстве языка

Степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. Такое заявление сделала во вторник, 3 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Она подчеркнула, что никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка, "когда люди включают телевизор, а им говорят: "Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский".

Захарова напомнила, что "были нацисты, которые говорили, что нельзя этим шрифтом пользоваться, газеты нужно издавать таким образом, чтобы заглавные буквы были вот такие или, например, когда на Украине говорили, что русский язык должен быть минимизирован, меняли систему образования".

Подобный подход — за гранью понимания, даже исходя из нынешних Западом же созданных ориентиров и реперных точек, цитирует спикера МИД России РИА Новости.

При этом западные политики обещают защитить Молдавию от России — глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что "Россия и пророссийские деятели пытаются дестабилизировать вашу страну", однако "Германия на стороне Молдавии, мы окажем стране посильную поддержку".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Политик предупредила, что потомки осудят за это нынешних молдавских политиков.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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