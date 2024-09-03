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Собянин: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни Москвы

10:21
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Мэр рассказал, как платформа "Город идей" помогает делать Москву комфортнее

К столичной платформе "Город идей", которая на протяжении 10 лет помогает делать Москву уютнее и комфортнее, присоединились уже свыше полумиллиона неравнодушных жителей.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, люди выбирают или предлагают свои проекты в разных сферах городской жизни: развитие электронных сервисов, транспорт, культура и здравоохранение, предпринимательство и образование.

Так, благодаря их поддержке в Некрасовке появился Дворец спорта с бассейном и катком. А в сквере на улице Юности теперь есть модульный скейт-парк. По словам мэра, в ближайшие годы в Москве реализуют свыше ста лучших идей, как разнообразить культурную жизнь столицы, предложенных участниками проекта.

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