Собянин: Почти 30 тыс. жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке столицы

Порядка 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по программе реновации. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке города. Так, в Люблине будут построены поликлиника и детский сад, а в Печатниках появится новый культурно-спортивный центр.

"Кроме того, в Люблине будет построена поликлиника, а в Южнопортовом — подстанция скорой помощи. Согласован проект культурно-спортивного центра "Печатники". Это будет четырёхэтажное здание с актовым, спортивным и демонстрационными залами", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы. Там включено 1062 дома. Это самый высокий показатель в городе.

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