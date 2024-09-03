Собянин: Почти 30 тыс. жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке столицы
Порядка 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по программе реновации. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке города. Так, в Люблине будут построены поликлиника и детский сад, а в Печатниках появится новый культурно-спортивный центр.
"Кроме того, в Люблине будет построена поликлиника, а в Южнопортовом — подстанция скорой помощи. Согласован проект культурно-спортивного центра "Печатники". Это будет четырёхэтажное здание с актовым, спортивным и демонстрационными залами", - говорится в сообщении.
Ранее Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы. Там включено 1062 дома. Это самый высокий показатель в городе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram