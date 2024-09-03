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Как резиденты московского центра "Феникс" помогают участникам СВО

10:30
  • вторник
  • 03 сентября 2024

За год в столице удалось создать кластер ассистивных технологий

Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" помогают участникам СВО и членам их семей. Центр, который объединил представителей власти и предпринимателей, открылся в августе 2023 года на территории ВДНХ (павильон № 37).

"За год в столице удалось создать кластер ассистивных технологий — экосистему, куда вошли научные центры, инновационные компании и производственные предприятия для продвижения новых проектов и сотрудничества российских разработчиков. На цифровой витрине центра ассистивных технологий "Феникс" собрано более тысячи импортозамещающих решений. Участники СВО активно используют их для реабилитации и в повседневной жизни", - отмечается на портале mos.ru.

На сайте рассказывается про одного из резидентов проекта – отечественную инновационную компанию Steplife, которая помогает участникам СВО, которые потеряли конечности в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что московский бизнес помогает участникам спецоперации, их семьям, а также жителям новых регионов. Самая популярная мера поддержки – перечисление выручки с продажи.

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