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Житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о лодках с "Калибрами"

10:59
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Мужчина осужден на 16 лет колонии

Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о подлодках с ракетами "Калибр". Осужденный на 16 лет колонии мужчина сообщил об этом на видео, предоставленном СМИ Центром общественных связей ФСБ.

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Осужденный рассказал, как сотрудник Главного управления разведки Украины в телефонном разговоре поставил ему задачу: добыть информацию о размещении защитных боновых сооружений, точек ПВО. Также, по его словам, представитель украинской спецслужбы интересовался передвижением кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия "Калибр".

Представитель ГУР также требовал информацию о взлете авиации с аэропорта Бельбек и, по возможности, фиксации места базирования носителей "Калибров" в бухте. Все это передавалось через мессенджер Telegram, передает ТАСС.

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