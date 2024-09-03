Житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о лодках с "Калибрами"

Мужчина осужден на 16 лет колонии

Житель Севастополя передавал украинской разведке данные о подлодках с ракетами "Калибр". Осужденный на 16 лет колонии мужчина сообщил об этом на видео, предоставленном СМИ Центром общественных связей ФСБ.

Осужденный рассказал, как сотрудник Главного управления разведки Украины в телефонном разговоре поставил ему задачу: добыть информацию о размещении защитных боновых сооружений, точек ПВО. Также, по его словам, представитель украинской спецслужбы интересовался передвижением кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия "Калибр".

Представитель ГУР также требовал информацию о взлете авиации с аэропорта Бельбек и, по возможности, фиксации места базирования носителей "Калибров" в бухте. Все это передавалось через мессенджер Telegram, передает ТАСС.

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