Минобороны России раскрыло детали военного сотрудничества с Монголией

Российский лидер находится с визитом в этой стране

Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих — уже 340 из них прошли курс. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал заместитель российского министра обороны Алексей Фомин.

Как отметил представитель Минобороны России, в направления взаимодействия в ВТС входят поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание, модернизация.

У Фомина спросили, будет ли Россия готовить монгольских пилотов на американских истребителях F-16, если эти самолеты станут трофеями российской армии в ходе спецоперации. В ответ замминистра подчеркнул, что "у нас своя авиация — лучшая в мире", сообщает РИА Новости.

Визит российского лидера Владимира Путина в Монголию приурочен к празднованию 85-й годовщины победы на Халкин-Голе, когда советские и монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии. При этом президент России предложил монгольскому коллеге обсудить взаимодействие в различных областях, прежде всего в экономике.

В частности, Москва идет навстречу Улан-Батору, обеспечивая по льготным ценам его возрастающие потребности в топливе и горюче-смазочных материалах. Кроме того, монгольские власти изучают возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу "Союз Восток" из России в Китай.

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