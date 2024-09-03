США грозит массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

Износ мостов уже влияет на логистику поставок в США

Глобальное потепление климата значительно ускоряет износ мостов и может привести к обрушению таких конструкций на всей территории Соединенных Штатов. Об этом рассказали эксперты, опрошенные изданием The New York Times.

Профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски отметил, многие мосты в стране не рассчитаны на аномальную жару последних лет. Резкие перепады температуры заставляют конструкции постоянно расширяться и сокращаться, способствуя ускоренному износу.

Только за лето 2024 года в США зафиксировано несколько ЧП, связанных с мостами. Например, в Нью-Йорке несколько часов не удавалось опустить разведенный мост через пролив Харлем. В Льюисоне (Мэн) пришлось закрыть мост из-за разлома в покрытии, образовавшегося на жаре.

Ранее американский эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда заявил, что лето в Москве к 2080 году из-за глобального потепления станет жарче на 6,2 градуса Цельсия и на 3,2% засушливее — в городе установится климат, который сейчас характерен для Краснодара.

Главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Алексей Елисеев рассказал, что одним из следствий происходящего глобального потепления стало учащение гроз в Москве.

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