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Вертолет пропал с радаров на границе Бурятии и Иркутской области

11:17
  • вторник
  • 03 сентября 2024

На борту воздушного судна было шесть человек

Вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области. Командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации на борту, после чего связь с экипажем прервалась.

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Власти предположили, что вертолет потерпел крушение. По данным МЧС, на борту находились шесть человек – медики и экипаж.

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в Telegram, что экипаж вышел на связь. По данным Цыденова, вертолет совершал санитарный рейс авиакомпании “Баргузин”. Он совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. Все шесть человек на борту живы: у двоих незначительные травмы, остальные не пострадали. Операция по поиску и спасению продолжается.

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