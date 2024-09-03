Россия и Китай зафиксировали отказ от любых территориальных претензий

Об этом рассказали в российском МИД

Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий друг к другу. Такое заявление сделала во вторник, 3 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикер ведомства прокомментировала заявление главы тайваньской администрации Лай Циндэ о том, что Китаю следовало бы забрать у России земли на Дальнем Востоке.

Как подчеркнула в ответ на это Захарова, "мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Россия и Китай — крупные самостоятельные государства. Чиновница опровергла утверждение из Хельсинки о том, что Россия якобы полностью зависит от китайской стороны.

Профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечал, что в сложившихся условиях и Тайвань, и Соединенные Штаты "действуют на повышение ставок, явно раздражая, усиливая реакцию Китая".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram