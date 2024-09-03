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Минюст отменит часть правовых актов, принятых до 12 декабря 1991 года

12:07
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Речь о документах, действующих исключительно формально

Российское Министерство юстиции намеревается отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года. Об этом во вторник. 3 сентября, рассказал руководитель ведомства Константин Чуйченко.

Как пояснил министр, речь идет о расчистке правового массива. При этом останутся в силе советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну.

В Минюсте уточнили, что 12 декабря 1991 года выбрано в качестве "точки отсечения" для отмены советских актов, поскольку это день ратификации соглашения о создании Содружества Независимых Государств, сообщает ТАСС.

Ранее Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это решение было принято в связи с тем, что Соединенные Штаты затягивали с ратификацией ДВЗЯИ на протяжении почти 25 лет, нарушая паритет в области ядерного оружия.

Литва заявила о желании расторгнуть с Россией четыре договора: о поощрении и защите инвестиций, о торгово-экономических отношениях, о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, а также об отсутствии двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

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