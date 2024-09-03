Украина на грани катастрофы

Угроза обрушения нависла над украинскими линиями обороны. Это станет катастрофой для ВСУ, предупреждают западные эксперты, мнение которых приводит норвежское издание ABC Nyheter.

Положение ВСУ в Донбассе все более сложное. Российская армия наступает, идут ожесточенные бои. Украинские войска в результате были вынуждены перейти к обороне, пишет издание.

Авторы отмечают, что Киев атакой на Курскую область надеялся заставить Россию перебросить войска с Донбасса. Однако надежды на улучшение положения ВСУ рухнули. Более того, украинские силы остались с опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом – и в таком состоянии им приходится выдерживать натиск численно превосходящего противника.

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