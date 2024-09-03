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Путин допустил участие военных Монголии в параде 9 мая на Красной площади

12:23
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Эту тема затронули в ходе визита политика в Монголию

Россия благодарна Монголии за уважительное отношение к общему историческому наследию. Такое заявление сделал во вторник, 3 сентября, российский лидер Владимир Путин, находясь в Улан-Баторе.
Путин и президент Монголии провели переговоры. Главное

Владимир Путин подчеркнул, что Россия хорошо помнит и ценит вклад Монголии и ее народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом. Боевое братство и традиции добрососедства будут служить прочным фундаментом двусторонних отношений, заявил политик.

При этом президент России рассказал, что прорабатывается возможность участия военных из Монголии в параде 9 мая на Красной площади в Москве, который состоится в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра обороны Алексей Фомин рассказал, что военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих — уже 340 из них прошли курс.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что "у нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", поэтому "нет переживаний" в связи с тем, что Монголия решила примкнуть к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд (МУС).

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