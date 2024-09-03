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Путин рассказал о сотрудничестве с Монголией в энергетике

12:38
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Рассматривается возможность поставок российского газа

Россия надежно обеспечивает экономику Монголии энергетическими ресурсами и откликается на запросы Улан-Батора о поставках топлива, в том числе на льготных условиях. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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В частности, он рассказал, что Россия видит хорошие перспективы сотрудничества в газовой сфере — рассматривается возможность поставок российского газа для монгольских потребителей, а проект газопровода из России в Китай через Монголию уже проходит государственную экспертизу.

Открыта Москва и к реализации совместных с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома.

В ходе официального визита Владимира Путина и российской делегации в Монголию министры энергетики двух государств подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. Наряду с этим подписано соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и межправительственное соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом, сообщает РИА Новости.

После того, как Запад попытался санкциями лишить Россию доходов от реализации энергоресурсов, вице-премьер Александр Новак, курирующий в российском кабмине топливно-энергетический комплекс, подчеркивал, что Москва без труда найдет покупателей.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы нет сомнений в том, что все необходимые договоренности с Китаем по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты.

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