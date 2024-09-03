На Дальнем Востоке активно развивается гостиничная инфраструктура

Турпоток растет

Ежегодно растет интерес к достопримечательностям и красотам Дальнего Востока. Развитие туристической отрасли - важная тема Восточного экономического форума. Сегодня регион предлагает гостям традиционные экскурсионные поездки, а также гастрономические, промышленные и другие необычные туры. Растет потребность в хороших гостиницах.

Россияне уже не первый сезон предпочитают проводить отпуск на Родине. Всё больше привлекают регионы Дальнего Востока, где стремительно строится новая туристическая инфраструктура. Развитие туризма в регионе – одна из ключевых тем Восточного экономического форума. Только за первую половину этого года поток на Дальний Восток вырос на 12,5%. А при таком спросе и предложения не заставляют себя ждать.

"Наша компания приняла этот вызов. Очень внимательно прорабатываем возможность строительства новых отелей. И, как следствие, мы уже появились на карте, в городе Улан-Уде, и наш список будет постоянно пополняться", - рассказал Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

Уже строят целый гостиничный комплекс в Магадане, через пару лет появится новый отель в аэропорту Хабаровска, а до конца текущего года гостиничный оператор Cosmos анонсирует ещё ряд объектов в разных городах Дальнего Востока и откроет собственное представительство, которое будет заниматься развитием бренда.

"Часть будет у нас во владении, как собственность. Так и отели, которые будут под внешним управлением. То есть будет собственник, кто инвестировал, и мы по договору управления либо франшизы, либо аренды будем управлять объектом", - пояснил Александр Биба.

На Дальнем Востоке сейчас развивается не только гостиничная инфраструктура, но и транспортная. Добраться сюда из любой точки страны с каждым годом всё проще. Здесь и океан, и горы, и бескрайние леса. Каждый найдёт себе отдых по душе. А о комфортном пребывании позаботятся профессионалы в сфере гостеприимства.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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