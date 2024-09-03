ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Дальнем Востоке активно развивается гостиничная инфраструктура

14:51
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Турпоток растет

Ежегодно растет интерес к достопримечательностям и красотам Дальнего Востока. Развитие туристической отрасли - важная тема Восточного экономического форума. Сегодня регион предлагает гостям традиционные экскурсионные поездки, а также гастрономические, промышленные и другие необычные туры. Растет потребность в хороших гостиницах.

Россияне уже не первый сезон предпочитают проводить отпуск на Родине. Всё больше привлекают регионы Дальнего Востока, где стремительно строится новая туристическая инфраструктура. Развитие туризма в регионе – одна из ключевых тем Восточного экономического форума. Только за первую половину этого года поток на Дальний Восток вырос на 12,5%. А при таком спросе и предложения не заставляют себя ждать.

"Наша компания приняла этот вызов. Очень внимательно прорабатываем возможность строительства новых отелей. И, как следствие, мы уже появились на карте, в городе Улан-Уде, и наш список будет постоянно пополняться", - рассказал Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

Уже строят целый гостиничный комплекс в Магадане, через пару лет появится новый отель в аэропорту Хабаровска, а до конца текущего года гостиничный оператор Cosmos анонсирует ещё ряд объектов в разных городах Дальнего Востока и откроет собственное представительство, которое будет заниматься развитием бренда.

"Часть будет у нас во владении, как собственность. Так и отели, которые будут под внешним управлением. То есть будет собственник, кто инвестировал, и мы по договору управления либо франшизы, либо аренды будем управлять объектом", - пояснил Александр Биба.

На Дальнем Востоке сейчас развивается не только гостиничная инфраструктура, но и транспортная. Добраться сюда из любой точки страны с каждым годом всё проще. Здесь и океан, и горы, и бескрайние леса. Каждый найдёт себе отдых по душе. А о комфортном пребывании позаботятся профессионалы в сфере гостеприимства.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Отель
Отель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.