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В Сколкове продолжается строительство нового комплекса онкобольницы

15:08
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Новый комплекс примет первых пациентов в 2025 году

В Сколкове в следующем году откроется новый комплекс онкологической больницы. Ежедневно здесь смогут принимать больше тысячи пациентов. Клинику оснастят самым современным оборудованием, и врачи будут находится в одном здании, а не по разным адресам как раньше, что сделает процесс лечения более эффективным.

Современный, высокотехнологичный и комфортный. Таким будет новый комплекс онкобольницы номер 62 в Сколкове. Уже возвели два корпуса - амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный.

"Здесь предусмотрены самые высокотехнологичные и высокоэффективные технологии с точки зрения кондиционирования и климата. Здесь специально рассчитаны балансы воздухопотребления для того, чтобы обеспечить лучший климат для пациентов. Применены уникальные холодомашины, которые с компрессорами на магнитной подушке, то есть они выдают максимальный КПД при минимальных энергетических затратах", - пояснил Алексей Семенков, главный инженер проекта.

Амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 525 коек и ежедневно сможет принимать больше тысячи пациентов. Здесь появятся отделения лучевой и ультразвуковой диагностики и радиотерапии, а также манипуляционные практически по всем основным онкологическим профилям. В корпусе разместится уникальный центр опухолей костей и мягких тканей. В нем будут применять новые принципы создания биопротезов при помощи МРТ-, КТ-визуализации и 3D-печати. Операционно-реанимационный корпус откроет для клиники новые возможности.

"У нас увеличивается количество операционных. Это очень важно, потому что у нас достаточно узкое горлышко - это операционные и количество реанимационных коек. С вводом нового корпуса мы как-то от этой проблемы надеемся избавиться", - отметил Дмитрий Каннер, главный врач ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ".

А еще комплекс поможет минимизировать передвижения пациентов по разным районам Москвы и области в поисках нужного врача. Если раньше квалифицированную помощь получали по трем адресам, то теперь все необходимое будет в одном месте. Это позволит эффективнее проводить лечение.

"У нас на одном этаже расположено реанимационное отделение, которое связано вертикально с оперблоком, который также располагается в этом корпусе. И в этом же корпусе лаборатория патоморфологическая и все вспомогательные помещения, что на сегодняшний день определяет весь технологический процесс, который необходимо выстраивать госпиталям для эффективной работы", - рассказал Дмитрий Каннер.

Новый комплекс примет первых пациентов в 2025 году. Сейчас его готовность оценивается более чем на 60 процентов.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Строительство нового комплекса онкобольницы
Строительство нового комплекса онкобольницы
Строительство нового комплекса онкобольницы
Строительство нового комплекса онкобольницы
Онкобольница
Онкобольница
Операционная
Операционная
Строительство нового комплекса онкобольницы
Строительство нового комплекса онкобольницы
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