В Москве прошел детский научный фестиваль

Было несколько площадок

"Совершай открытия!". Детский научный фестиваль прошёл в Академическом парке на юго-западе Москвы.

Научные эксперименты, космические квесты, творческие мастер-классы, а ещё интеллектуальные развлечения - учебный год начался для этих ребят поистине ярко!

На нескольких площадках можно было познакомиться с темами, которые сейчас волнуют учёных, и самому понять, какую дорогу выбрать в будущем. Дети с интересом постигали сложные материи - ведь учебный процесс проходил не за партами, а в игре.

"Очень важно, чтобы у детей проявилось чувство любознательности, они сами выбрали те направления науки, которые им интересны, вот для этого и нужны такие фестивали, где можно в ненавязчивой форме в течение часа, получаса познакомиться с разными направлениями, выбрать то, что наиболее интересно каждому ребенку", - рассказал Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram