"Отсутствие контроля": кто такие пит-байкеры и почему они мешают жителям

По сути, эта техника не является транспортным средством

Когда город засыпает, просыпаются байкеры. Точнее, пит-байкеры. Автомобилисты не знают, чего ожидать от неопытных водителей, а ревущий шум в ночи не дает уснуть жителям многоэтажек.

Пит-байк – это мини-мотоцикл для выполнения трюков. Это спортивный инвентарь. Но очень громкий, особенно если с него снять глушитель специально. Дать шума, чтоб вас услышали – в духе подростков, которые облюбовали парковку у местного торгового центра. Устраивают заезды, пугают прохожих трюками, опасными для собственной жизни.

И в Москве, и области действует закон о тишине. Но чтобы наказать байкеров за шум, их нужно сначала догнать. "У этой проблемы есть несколько сторон: одна из них - отсутствие контроля и реакции со стороны государства, другая проблема - отсутствие контроля за продажей. Потому что эта техника не является транспортным средством. Некоторые виды двухколесной техники с двигателями внутреннего сгорания - нет ПТС - паспорта транспортного средства", - пояснил юрист Алексей Куликов.

А значит, выписать штраф или лишить права вождения полиция не может. До первого ДТП, говорят юристы. За несовершеннолетнего нести в том числе и уголовную ответственность будут родители, купившие опасную игрушку.

Впрочем, заглушить шум мотора любителям громкой езды собираются в Госдуме. Там предложили обязать байкеров использовать специальные вставки в глушители. Возможно, тогда в Одинцовском и других районах Москвы наступит долгожданная тишина.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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