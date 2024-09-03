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МХТ имени Чехова открыл новый сезон

15:14
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Будет множество премьер

9 премьер! Московский художественный театр имени Чехова открыл новый 127-й сезон. В ноябре на основной сцене Константин Хабенский представит свою версию чеховской "Чайки". Весной начинают репетиции "Каббалы святош" - пьесы Булгакова, весьма значимой для МХТ.

На Новой сцене зрителей ждут сразу несколько оригинальных историй от лаборатории "Артхаб". Кроме того, Андрей Калинин готовит премьеру по пьесе Вампилова "Старший сын". На Малой сцене Александр Золотовицкий покажет новый спектакль "Морж, учитель и поэт".

А откроет сезон первая премьера уже сегодня вечером. На основную сцену возвращается комедия Эрдмана "Самоубийца".

Подробнее – в репортаже

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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