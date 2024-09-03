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Потери ВСУ за сутки превысили 2 тысячи человек

13:14
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Российские военные продолжают спецоперацию

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2010 человек. Такие данные во вторник, 3 сентября, приводит Министерство обороны России.

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Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, "Запад" — до 450, "Южной" — до 710, "Центр" — до 490, "Восток" — до 150, "Днепр" — до 60.

Ранее норвежское издание ABC Nyheter отмечало, что угроза обрушения нависла над украинскими линиями обороны — это станет катастрофой для ВСУ, которые остались с опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер подчеркивал, что Украина фактически уже является проигравшей стороной. Разрешение Запада на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, получить которое жаждет киевский режим, не позволят ВСУ переломить ситуацию, убежден эксперт.

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