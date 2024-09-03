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Российские военные сбили украинский МиГ-29

12:59
  • вторник
  • 03 сентября 2024

ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе

Средства противовоздушной обороны России подбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказало Министерство обороны России.

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Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, также российская система ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 642 самолета, 283 вертолета и 30987 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американским инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ работе на истребителях F-16, причем "выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов".

Российские бойцы продолжают укреплять свое господство в небе. Воздушно-космическим силам России переданы партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Самолеты уже направлены к местам постоянного базирования.

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